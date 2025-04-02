Народные приметы 2 апреля: что можно и нельзя делать

2 апреля в народном календаре отмечается Фотинья Колодезница, также известная как Фотиния Самарянка.

В этот день на Руси особенно почитали колодезную воду, веря, что она приобретает целебные свойства. Традиционно умывались водой из колодца, обрызгивали ею дома, животных и землю.

Святую Фотинию Самарянку считали покровительницей от лихорадки, поэтому при недомогании к ней обращались с молитвами об исцелении.

На Фотинию уделяли внимание льну – красочные льняные одежды и рушники вывешивали на улицу, развешивали на заборах и воротах.

Согласно природным приметам, к этому дню начинает цвести серая ольха, а кукушка откладывает яйца. В этот период крестьяне сеяли рожь.

Существовали и запреты: нельзя было бросать что-либо в колодец, ругаться рядом с ним – считалось, что это может испортить воду. Не рекомендовалось показывать приданое, резать кур, рассказывать о своих планах, а также пересчитывать деньги и запасы продуктов.