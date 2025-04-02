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общество

Новосибирцы называли своих детей самыми редкими именами в 2025 году

Фото: freepik

Стали известны самые редкие имена детей в регионе.

В 2025 году в Новосибирской области родители стали выбирать очень редкие и необычные имена для детей. Так, среди уникальных имен для девочек стали: Аруужан, Божена, Аксиния и Валькирия. Для мальчиков — Абидин, Билал, Яков и Юсуфали.

Известно, что некоторые родители вдохновляются культурой других стран, так, например, семья назвала сына Ферид в честь турецкого сериала, а дочь — Розия.

Напомним, что в Новосибирской области назвали редкие имена новорождённых

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Валерия Митрохина
Журналист

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