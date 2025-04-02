«Он знал, как переходить дорогу». О жизни погибшего в ДТП 8-летнего мальчика рассказали его учителя в Бердске

Город скорбит о погибшем школьнике, а следствие разбирается в обстоятельствах трагедии.

3 апреля в Бердске суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для 73-летнего Владимира Р., водителя Toyota Land Cruiser Prado, который 1 апреля насмерть сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает Бердск-Онлайн со ссылкой на источника в силовых структурах. Второклассник шёл в школу по привычному маршруту, но не дошёл до занятий — его жизнь оборвалась на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Рогачёва.

Трагедия потрясла весь город. Сегодня неравнодушные горожане перечисляют деньги его родителям, а в местной Общественной палате инициировали проверку безопасности пешеходных переходов.

«Добрый, улыбчивый парень»

Погибший второклассник учился в школе №13 и занимался футболом в частной спортивной школе. Его тренер Андрей Александров вспоминает мальчика как талантливого и вдумчивого игрока:

«Сёма несколько лет у нас занимался футболом, был игроком обороны — защитником. Видел свободное пространство, умел оценивать окружающую ситуацию. Внимательный. Перспективный. Для нас всех случившееся — шок!»

О гибели ребенка высказались и его товарищи по футбольному клубу. В некрологе они написали:

«В нашей футбольной семье случилось большое горе. Добрый, улыбчивый парень так рано ушёл от нас».

Родные и учителя: мальчик знал, как правильно переходить дорогу

По словам родственников, школьник привык ходить на занятия самостоятельно, хотя иногда его провожала мама. Классный руководитель Анна Баталова отмечает, что дети регулярно проходят обучение по безопасности дорожного движения, учатся правильно переходить улицу.

«Проводим систематические беседы по безопасности дорожного движения на уроках окружающего мира, на классных часах. Говорим о том, где и как переходить дорогу», — рассказала она.

После трагедии к ней начали поступать переводы от жителей города — все собранные средства она передаёт семье погибшего.

«Непрерывным потоком идут деньги — весь город скорбит и участвует. Я перевожу деньги его родителям. Похороны будут 3 апреля», с поделилась педагог.

Что известно о водителе?

По данным источников, Владимир Р. — обычный пенсионер, не чиновник и не силовик. Сейчас он задержан, против него возбуждено уголовное дело. Расследование взято на контроль прокуратурой Новосибирской области.

После гибели ребенка Общественная палата Бердска выступила с инициативой провести рейд по безопасности дорог. Планируется проверить уязвимые участки и определить, какие меры могут снизить риски для пешеходов.