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общество

Пилота из Новосибирска обвинили в крушении самолета - ущерб составил 8,4 млн рублей

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Обвиняемый осуществил полёт с посадочной платформы «Городской Аэропорт».

В суд в Новосибирске направили уголовное дело в отношении командира воздушного судна C-172N, который совершил полет в апреле 2023 года, в результате которого самолет упал.

Как сообщается в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, полет был осуществлен с посадочной платформы «Городской Аэропорт». Из-за нарушений техники пилотирования произошел крушение.

Ущерб владельцу воздушного судна составил более 8,4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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