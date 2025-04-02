Под Новосибирском благоустроят центральную площадь Барабинска за 161 млн рублей

Администрация города Барабинска Новосибирской области объявила о поиске подрядчика для благоустройства территории центральной площади.

Заявка была размещена 2 апреля 2025 года на сайте госзакупок. Согласно документу, победитель электронного аукциона должен начать работы 10 мая 2025 года и завершить их до 5 декабря 2025 года.

Перед началом работ подрядчик обязан установить на основных подходах к строительной площадке три информационных стенда с данными о проводимых работах, названии стройки, сроках, ответственных лицах, контактах и извинениями за возможные неудобства.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 апреля 2025 года. Начальная цена контракта составляет 161 243 945 рублей.

Источник финансирования – средства бюджета города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.