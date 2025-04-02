Под Новосибирском пропал 14-летний подросток в очках

В селе Новолуговое Новосибирской области пропал 14-летний Платон Шутов. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Подросток ушёл из дома 30 марта и не вернулся. Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Особая примета – носит очки.

На момент исчезновения был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные спортивные штаны, тёмные ботинки и чёрную кожаную кепку с круглым козырьком.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или набрать 112.