Показательные выступления от Росгвардии: зрелищная тактика и навыки обращения с оружием

Если вы хотите увидеть, как задерживают преступников, проходят полосу препятствий, разбивают стекла в автомобиле, а также стреляют и устраивают взрывы — вам точно сюда!

25 апреля с 12:00 до 13:00 в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет обучающий семинар Росгвардии «Безопасное обращение с оружием». Эксперты расскажут и покажут, как правильно обращаться с разными видами оружия — от короткоствольного до длинноствольного. Будет интересно как профессионалам, так и тем, кто использует оружие для хобби или самообороны.

Хотите повысить свои навыки? Регистрируйтесь на участие на сайте! Семинар пройдет в рамках Всероссийской выставки «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири», которая состоится с 24 по 27 апреля в «Новосибирск Экспоцентре».

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