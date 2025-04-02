После гибели 8-летнего мальчика в Бердске собрали 160 тысяч рублей для семьи

В Бердске начался сбор средств для семьи 8-летнего мальчика, погибшего 1 апреля на пешеходном переходе. Как рассказала корреспонденту Сиб.фм его классный руководитель Анна Анатольевна, сейчас собрано уже около 160 тысяч рублей, причем деньги переводят не только родственники и знакомые, но и неравнодушные горожане.

«Поток денежных средств идет без остановки, высылают разные суммы, мне кажется, весь город участвует», — поделилась педагог.

По её словам, семья мальчика благополучная: родители воспитывали двоих детей, младшему ребёнку ещё нет года. Анна Анатольевна также рассказала о состоянии матери погибшего.

«Мы разговаривали с мамой, она в шоковом состоянии, ни о чём она говорить сейчас не готова», — отметила учитель.

Прощание с мальчиком состоится завтра в Бердске.

Тем временем правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии. 72-летний водитель, сбивший ребёнка, предположительно мог перепутать педали, что вызвало обсуждение в соцсетях о необходимости ограничений на вождение для пожилых людей.

Ранее Сиб.фм публиковал страшные кадры с места смертельного ДТП.

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий! Если вы стали очевидцем этого ЧП или хотите помочь семье мальчика – обратитесь в редакцию за контактной информацией: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).