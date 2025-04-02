Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на 2 апреля 2025 года.

На Белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по сосредоточениям украинских войск, уничтожив более 95 военнослужащих, бронетранспортер и несколько других единиц техники.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по технике и живой силе украинских войск в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 215 человек, включая уничтоженные танк, бронетранспортер и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по украинским формированиям в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 285 человек и несколько единиц бронетехники и артиллерии.

Группировка «Центр» продолжила наступление, уничтожив до 435 украинских военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерийских орудий в Донецкой Народной Республике.

Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли удары по позициям противника в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, уничтожив более 170 человек, а также несколько боевых машин и артиллерийских орудий.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска России нанесли удары по украинским складам боеприпасов, предприятиям и скоплениям живой силы и техники в 139 районах.

Также отмечено, что средства ПВО России сбили два управляемых авиационных боеприпаса JDAM и 177 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 94 над территорией России.