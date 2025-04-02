Прощание с погибшим в ДТП 8-летним мальчиком состоится в Новосибирской области 3 апреля

3 апреля в Бердске состоится прощание с 8-летним ребенком. Церемония пройдет в МК «Ветеран» с 14:00 до 15:00.

Родные приглашают всех желающих почтить память мальчика. По словам мамы, мальчик был весёлым и жизнерадостным, учился хорошо, любил рыбалку. Женщина поблагодарила всех, кто оказывает помощь семье».

В этот же день состоится судебное разбирательство по делу водителя, виновного в ДТП. 72-летний мужчина перепутал педали газа и тормоза, в результате чего автомобиль наехал на ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик скончался от полученных травм.

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Однако из-за преклонного возраста срок может быть сокращён до трёх лет.