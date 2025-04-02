Росгидромет заявил об аномальной температуре в апреле-сентябре в Новосибирске

Стала известна погода с апреля по сентябрь в Новосибирске.

Специалисты Гидрометцентра России опубликовали прогноз температурного режима на период с апреля по сентябрь 2025 года. Согласно анализу климатических данных и прогностических моделей, вероятность того, что температура в Новосибирске будет выше средних многолетних значений, составляет 65-70%.

По данным Росгидромета, средняя месячная температура для этого периода в Новосибирске традиционно составляет: апрель – 4,4 °C, май – 12,5 °C, июнь – 18,4 °C, июль – 20,3 °C, август – 17,6 °C и сентябрь – 10,8 °C.

Однако прогнозируемая аномалия предполагает, что в 2025 году эти показатели могут быть значительно превышены.

Эксперты также отмечают, что аномально теплый период может повлиять на сельское хозяйство, водные ресурсы и экосистему региона. Жителям и предприятиям рекомендуется учитывать эти прогнозы при планировании сезонных работ и отдыха.

Напомним, что в Новосибирске ожидается аномально жаркая погода летом до +45 градусов и «египетские ночи»