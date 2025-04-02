Стали известны подробности гибели 8-летнего мальчика под колесами Land Cruiser в Бердске Новосибирской области

В Бердске произошло смертельное ДТП с участием ребенка.

Вчера, 1 апреля 2025 года, в Бердске Новосибирской области на улице Рогачева 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. В результате чего ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

По словам очевидцев, пожилой водитель мог перепутать педали и случайно нажал на газ, из-за чего в соцсетях разгорелось активное обсуждение, так как многие считают, что нужно ограничивать права на вождение для пожилых людей.

Также известно, что мама погибшего была на месте ЧП, но, как рассказал очевидец трагедии для Сиб.фм, женщина находилась в очень тяжелом состоянии от шока, из-за чего не смогла подойти к телу сына.

«Мать даже не смогла подойти к сыну, в машине рыдала, ужасно это все. Проговаривайте с детьми на всякий случай, пока машина не остановится — не выходи на зебру», — прокомментировал мужчина.

Сейчас по данному инциденту прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

Напомним, что в Новосибирске два пострадавших в ДТП введены в медикаментозную кому