Студенты СГУГиТ помогли в уборке Новосибирского зоопарка

Более 350 волонтеров, включая студентов СГУГиТ, приняли участие в экологическом субботнике в зоопарке.

29 марта на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило прошел масштабный субботник. Студенты эковолонтерской лиги «Ветер перемен» Сибирского государственного университета геосистем и технологий вместе с другими участниками убирали снег, чистили вольеры и благоустраивали территорию.

Акция организована в рамках сотрудничества минприроды Новосибирской области, Национального совета по корпоративному волонтерству и ассоциации «Зеленые вузы». Ее цель – напомнить о важности бережного отношения к природе и ограниченности ресурсов.

В мероприятии участвовали представители 12 компаний, 3 общественных организаций, Молодежного парламента НСО и сотрудники регионального министерства природы. Университет получил благодарность за постоянную поддержку экологических инициатив.

– Новосибирский зоопарк – наша гордость, но ему всегда нужна помощь. Волонтеры вносят огромный вклад, и мы благодарны каждому участнику! – подчеркнула Анна Луговская, доцент кафедры экологии и природопользования СГУГиТ.

Организаторами экологической акции выступили минприроды НСО и Новосибирский зоопарк.