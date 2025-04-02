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общество

Студенты СГУГиТ помогли в уборке Новосибирского зоопарка

Фото: СГУГиТ

Более 350 волонтеров, включая студентов СГУГиТ, приняли участие в экологическом субботнике в зоопарке.

29 марта на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило прошел масштабный субботник. Студенты эковолонтерской лиги «Ветер перемен» Сибирского государственного университета геосистем и технологий вместе с другими участниками убирали снег, чистили вольеры и благоустраивали территорию.

Акция организована в рамках сотрудничества минприроды Новосибирской области, Национального совета по корпоративному волонтерству и ассоциации «Зеленые вузы». Ее цель – напомнить о важности бережного отношения к природе и ограниченности ресурсов.

В мероприятии участвовали представители 12 компаний, 3 общественных организаций, Молодежного парламента НСО и сотрудники регионального министерства природы. Университет получил благодарность за постоянную поддержку экологических инициатив.

– Новосибирский зоопарк – наша гордость, но ему всегда нужна помощь. Волонтеры вносят огромный вклад, и мы благодарны каждому участнику! – подчеркнула Анна Луговская, доцент кафедры экологии и природопользования СГУГиТ.

Организаторами экологической акции выступили минприроды НСО и Новосибирский зоопарк.

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Галина Дидан
Журналист

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