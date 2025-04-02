В Новосибирске больница подала в суд на охранную организацию за некачественные услуги

Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 (ГБУЗ НСО «НОПБ № 6») подала в суд на частную охранную организацию ООО ЧОО «Альфа», обвиняя её в некачественном оказании охранных услуг.

В ходе проверок, проведённых в 2024 году, были выявлены нарушения, в том числе нехватка охранников и нахождение некоторых сотрудников на посту в состоянии алкогольного опьянения. Один из охранников самовольно покинул своё рабочее место без уведомления администрации больницы.

В марте 2024 года в больнице произошла драка во время судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой охранники отсутствовали на посту, и персоналу пришлось вызвать полицию.

Государственный контракт на охранные услуги с ООО ЧОО «Альфа» был заключён в декабре 2023 года на срок шесть месяцев. После выявленных нарушений больница расторгла договор и обратилась в суд с требованием о взыскании штрафа. Арбитражный суд Новосибирской области 31 марта 2025 года постановил взыскать с охранной организации штраф в размере 75 тысяч рублей, указав, что организация не обеспечила должную защиту объекта и не провела необходимые проверки охранников.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.