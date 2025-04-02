В Новосибирске для завершения строительства станции метро «Спортивная» нужно 500 млн рублей

Для подготовки станции метро «Спортивная» к открытию потребуется выполнить дополнительные работы на сумму более 500 миллионов рублей.

Об этом сообщил директор муниципального учреждения «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» Алексей Николаев. В связи с этим в ближайшее время будет объявлен еще один конкурс.

Ранее, в марте, власти города заключили контракт с компанией «Акви технолоджи» на продолжение строительства. Стоимость первого контракта составила 205 миллионов рублей, второй контракт, по предварительным данным, превысит 250 миллионов рублей.

По словам Николаева, общестроительные работы на станции выполнены на 99%, инженерные сети готовы на 85%. Завершение этих работ планируется по двум контрактам, причем первый из них должны завершить к 30 июня. Общая стоимость уже выполненных работ на объекте превысила 2,6 миллиарда рублей.