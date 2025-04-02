В Новосибирске ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину

До настоящего времени о мужчине ничего не известно.

В Новосибирске полиция объявила в розыск 39-летнего Максима Наседкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, отдел полиции №8 «Кировский» УМВД России по Новосибирску устанавливает местонахождение Максима Александровича Наседкина, 1 ноября 1985 года рождения. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-913-890-45-86, 8-913-309-33-42, 8-383-232-15-69, а также по номерам «02» и «112».