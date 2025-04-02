В Новосибирске изменились маршруты и условия перевозок на госконтракте

В Новосибирске с 1 апреля четыре автобусных маршрута переведены на госконтракт.

Это два межмуниципальных маршрута, ведущие в Кудряши и Криводановку, а также два городских — в Пашино и Затон. Перевозчикам будут оплачивать каждый выполненный рейс, в ответ они обязаны регулировать график движения и его соблюдение. За невыполнение рейсов или нарушения будет введена система штрафов. Мэрия надеется, что это улучшит качество работы общественного транспорта и сократит количество жалоб.

Кроме того, с 1 апреля запущен новый автобусный маршрут №140, который соединяет Новосибирск и Кольцово, связывая «Вектор» и станцию метро «Речной вокзал». На линии работают три автобуса большого класса вместимости.

Маршрут №170 также претерпел изменения: теперь на нем курсируют автобусы малого и среднего класса. Все новые автобусы оснащены климат-контролем, низким полом и аппарелями для людей с ограниченными возможностями.