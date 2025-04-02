В Новосибирске назначили нового директора «Гормоста» — им стал Виктор Слепец

Нового директора «Гормоста» назначили в столице Сибири.

По данным сервиса Контур.Фокус, со 2 апреля 2025 года директором муниципального учреждения «Гормост» стал Виктор Слепец. Известно, что ранее он исполнял обязанности руководителя после ухода Сергея Эпова.

Слепец уже занимал этот пост в 2024 году — с 25 июня по 30 июля. В свою очередь, Сергей Эпов теперь занимает пост заместителя главы департамента дорожно-благоустроительного комплекса и начальника управления дорожного хозяйства.

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