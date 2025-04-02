В Новосибирске определились финалисты школьных футбольных турниров

О реализации проекта «Школьной академии футбола» и работе футбольной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске в марте рассказал ее директор Алексей Краснокутский.

В сентябре в Новосибирске стартовал уникальный проект по выявлению юных футбольных талантов среди школьников. Проект, предусматривающий целый комплекс мероприятий, в том числе, мастер-классы от тренеров именитой футбольной школы, а также оснащение учебных заведений футбольным спортинвентарем, был создан с целью максимально вовлечь школьников в спорт, популяризации здорового образа жизни через футбол.

«Пожалуй, главное событие марта – организация и проведение турниров «Школьные таланты футбола». Напомню — это второй этап проекта «Школьная академия футбола», мы реализуем его вместе с департаментом образования мэрии города Новосибирска, медиахолдингом «Сиб.фм Group» и Областной федерацией футбола. Соревнования проводили в двух возрастных категориях – 2015-2016 гг.р. и 2017 г.р. В матчах играли более 650 новосибирских школьников, все без исключения получили памятные дипломы за участие, победителей наградили сертификатами на право получения футбольной формы», — рассказал Алексей Краснокутский.

По его словам, лучшие команды встретятся в финалах состязаний, которые пройдут в мае. Кроме того, в мае состоится ставший уже традиционным Кубок Победы, посвященный 80-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Что касается занятий воспитанников ФШ «Динамо» (Москва) в Новосибирске, то, как пояснил Алексей Краснокутский, в марте юные футболисты активно готовились к летнему сезону: продолжали тренировки, участвовали в выездных матчах.

«В настоящее время мы составляем графики участия в летних турнирах, работаем над увеличением количества локаций, где могли бы заниматься наши юные футболисты. Обязательно будем расширяться. Хотелось бы быть представленными во всех районах города. Надеюсь, всё получится», — продолжил руководитель спортивной школы.

В апреле в футбольной школе планируют провести очередной внутренний турнир, подобный турнир уже проводился в феврале – в нем соревновались команды одного возраста, занимающиеся в ФШ «Динамо» у разных тренеров в разных залах. «Спортсмены 2013, 2014, 2015, 2016 гг.р. получат удовольствие от матчей, а нам важно посмотреть на ребят, оценить их подготовку и навыки перед выходом на естественное покрытие, поскольку футбольный сезон не за горами», — отметил Алексей Краснокутский.

Он также напомнил о том, что завершается набор детей на летние спортивно-оздоровительные сборы, которые пройдут на базе Центра социальной поддержки молодежи и юношества им. К.С. Заслонова. «Приглашаем новосибирских школьников провести отдых с пользой вместе с нами!» — подытожил Алексей Краснокутский.





Партнёры проекта:

Sova bar, Медиахолдинг «Сиб.фм Group», ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «МК-ИНЖИНИРИНГ», Офтальмологический центр «Глазка».

https://dinamofsh.ru/

https://vk.com/dinamo_school

+7 923 733-03-05

Реклама ООО «ФШ «Динамо Новосибирск» ИНН 5410144252 Erid:2W5zFGTJR5J