В Новосибирске появилась вакансия рыбака с зарплатой до 950 000 рублей

В Новосибирской области открылась редкая и высокооплачиваемая вакансия — требуются рыбаки на щучью путину.

Работодатель предлагает вахтовый метод работы, а также компенсирует проживание, питание и проезд.

По условиям вакансии, рыбаки будут работать с сетями на льду и подо льдом. Им предстоит обрабатывать до 1,5 км сетей в день и использовать наиболее эффективные методы ловли. Оплата сдельная — в среднем от 550 000 до 950 000 рублей за путину, с авансами каждые две недели (50% от вылова).

Дополнительным плюсом для кандидатов станет наличие удостоверения на управление моторными лодками. Работодатель также рассматривает возможность заезда полной бригады (рыбак и два подсобника).

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