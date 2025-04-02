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общество

В Новосибирске строят новый корпус экономического лицея на Крылова

Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о начале строительства нового корпуса экономического лицея на улице Крылова, который будет рассчитан на 250 мест.

Средства на строительство были выделены в рамках национального проекта «Семья и дети». В новом корпусе разместятся мастерская, тренажерный зал, столовая, студия телевидения и звукозаписи.

В настоящее время строители завершили работы по возведению стен, колонн подвала, а также первого и второго этажей, приступили к строительству третьего этажа и электромонтажным работам.

Губернатор отметил, что решение о строительстве нового корпуса было принято из-за нехватки мест в текущем здании лицея. Старое здание будет реконструировано в рамках второго этапа работ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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