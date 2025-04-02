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общество

В Новосибирске судят группу за серию краж из супермаркетов

Фото: Сиб.фм

Пятеро новосибирцев предстали перед судом за серию краж из супермаркетов

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялся процесс по делу о кражах из продуктовых магазинов. Пятеро обвиняемых похищали сыры, шампуни, кофе, шоколад и другие товары, нанеся ущерб в 155,5 тыс. рублей.

Часть подозреваемых оставлена под арестом до 19 сентября. Следующее заседание назначено на 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске осудили нетрезвого скутериста за покушение на сбыт героина

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Валерия Митрохина
Журналист

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