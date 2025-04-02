В Новосибирске судят группу за серию краж из супермаркетов

Пятеро новосибирцев предстали перед судом за серию краж из супермаркетов

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялся процесс по делу о кражах из продуктовых магазинов. Пятеро обвиняемых похищали сыры, шампуни, кофе, шоколад и другие товары, нанеся ущерб в 155,5 тыс. рублей.

Часть подозреваемых оставлена под арестом до 19 сентября. Следующее заседание назначено на 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

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