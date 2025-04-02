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общество

В Новосибирске владельцы парковки в Толмачево оспорили требование УФАС снизить цены

Фото: Сиб.фм

Владельцы парковки в Толмачево обжаловали решение УФАС о пересмотре цены стоянки в Новосибирске.

С августа 2023 года в аэропорту Толмачево Новосибирска изменились правила парковки: повторный въезд в течение двух часов стал платным, что ударило по таксистам и вызвало рост цен на перевозки. Это привело к массовым жалобам. Тогда УФАС Новосибирской области потребовало пересмотреть тарифы.

Однако владелец парковки (ООО «НОВАПОРТ Трейдинг») оспорил предписание в суде.

«В настоящее время решение и предписание антимонопольного органа оспорено ООО “НОВАПОРТ Трейдинг” в суде, и соответственно, исполнение предписания приостановлено», — прокомментировали в УФАС.

Но, несмотря на это, жалобы продолжают поступать, а антимонопольная служба намерена отстаивать интересы пассажиров и таксистов в суде.

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Валерия Митрохина
Журналист

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