Задержаны подозреваемые в обналичивании похищенных средств в Новосибирске

Оперативники уголовного розыска задержали троих жителей Новосибирска, подозреваемых в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан дистанционным способом.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, один из потерпевших ввел реквизиты карты на фишинговом сайте, другой – установил на телефон вредоносное приложение, позволяющее мошенникам получить доступ к его онлайн-банку.

В результате подозреваемые были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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