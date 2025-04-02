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общество

В Новосибирской области на аукцион выставили китайский автомобиль 2023 года

Фото: Торги России

В Новосибирской области на аукцион выставили китайский компактный кроссовер Changan CS55 Plus.

Объявление об этом появилось на сайте «Торги России». Стоимость автомобиля составляет 1,9 миллиона рублей.

Машина была произведена в 2023 году. Лот выставлен в рамках секции торгов «банкротство», а в извещении указаны данные должника. Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, в 2024 году суд признал гражданина несостоятельным и ввел процедуру реализации имущества.

Автомобиль находится в Новосибирске, рядом с одним из зданий на Красном проспекте. Имущество числится в залоге. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 апреля, торги планируется провести в тот же день.

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Игорь Кириченко
Журналист

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