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общество

В Новосибирской области затопило пять участков дорог

Фото: Сиб.фм

За три дня талые воды затопили пять участков дорог области.

За три дня талые воды перелили через дороги в нескольких районах области. Дорожные службы ведут отсыпку щебнем и поднимают насыпь, установлены предупреждающие знаки. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Затопления зафиксированы на дорогах в Усть-Таркском, Чулымском, Сузунском и Черепановском районах Новосибирской области. Также вода вышла на трассы в Ордынском, Искитимском, Мошковском и Коченевском районах.

Напомним, что в Новосибирской области взорвали лед на реке Иня

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Валерия Митрохина
Журналист

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