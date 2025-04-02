В центре Новосибирска продают принадлежащее оборонному ведомству здание

В Новосибирске на продажу выставлено здание по адресу улица Мичурина, 20.

В соответствии с данными 2ГИС, собственником является АО «Главное управление обустройства войск». В здании расположено Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны.

Продаются 22 нежилых помещения общей площадью более 6 тыс. кв. метров, которые предлагаются одним лотом. Начальная цена на сайте ГИС «Торги» составляет 453,2 млн рублей.

Продажа осуществляется через открытый аукцион. Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2025 года, а подведение итогов состоится 7 мая.