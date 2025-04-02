Новосибирцев могут заставить платить налог на бездетность

В регионе хотят ввести налог на бездетность.

На Московском экономическом форуме-2025 предложили ввести в России налог на бездетность — 20% от заработной платы для граждан без детей. Бывший депутат Госдумы РФ Виктор Таранин Госдумы назвал демографический кризис угрозой для страны.

В свою очередь, новосибирские эксперты сомневаются в эффективности такой меры. Об этом сообщил портал Atas.info.

Так, по данным переписи 2021 года, 42% российских домохозяйств состоят из одного человека, а на 100 одиноких женщин приходится 128 мужчин без семьи.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал саму идею, однако считает, что ее реализация все же требует детальной проработки. Он отметил, что необходимо учитывать обстоятельства граждан и определить, на какие цели будут направлены поступления от нового налога.

Напомним, что социальные пенсии новосибирцев проиндексируют на 14,75% с 1 апреля