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общество

Замгубернатора Новосибирской области получил представление за плохой вывоз мусора

Фото: Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и внесла представления заместителю губернатора Олегу Клемешову и директору АО «Спецавтохозяйство» Александру Мартынову.

Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в ходе проверки установлено, что не выполнялись работы по созданию объектов для размещения отходов, нарушались сроки проектирования комплексов и не обеспечивалась своевременная поставка контейнеров для мусора.

В результате прокуратура потребовала устранить нарушения и ускорить выполнение обязательств.

«По итогам проверки заместитель прокурора области Александр Рудь внес заместителю Губернатора области Олегу Клемешову и директору акционерного общества Александру Мартынову представления, потребовав принять меры к надлежащей реализации своих полномочий и исполнению обязанностей по организации сбора, захоронения и обработки отходов, проектированию и строительству комплексов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на производстве в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар

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Валерия Митрохина
Журналист

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