Более 700 заявок поступило на участие в проекте «Герои НовоСибири» в Новосибирской области

В регионе более 700 заявок поступило на участие в проекте «Герои НовоСибири».

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, в конце марта 2025 года завершился прием заявок на участие в проекте «Герои НовоСибири» в Новосибирской области, в результате чего было получено более 700 заявок.

После проверки документов и тестирования отбор прошли около 390 человек. Участников ожидает еще один этап – собеседование.

Также известно, что первый обучающий модуль начнется уже 1 июля 2025 года на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы в Новосибирске. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников оценил реставрацию Краснозерской ЦРБ