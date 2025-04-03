Депутат из Новосибирска высказался о ситуации с «пропавшими» крестами

Недавний скандал, связанный с изображением Исаакиевского собора без крестов на баннере Петербургского международного образовательного форума, прокомментировал депутат Госдумы Александр Аксёненко.

Ситуация вызвала обеспокоенность в Русской православной церкви, которая выразила недовольство по поводу удаления крестов из публичной символики, подчеркивая, что это недопустимо. В РПЦ отметили, что такие действия не имеют оправданий.

Александр Аксёненко, поддержав позицию церкви, заявил о необходимости принятия законодательного запрета на изображения христианских храмов без крестов. Он также выразил готовность участвовать в разработке соответствующего законопроекта.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщил, что удаление крестов было случайным, вызванным масштабом изображения.