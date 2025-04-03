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общество

Девочку-подростка из Новосибирска укусил клещ

Фото: freepik.com

В травмпункте БСМП с подростка сняли насекомое и ввели ей иммуноглобулин.

В пункт серопрофилактики Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи обратилась 14-летняя жительница Октябрьского района Новосибирска после укуса клеща. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, клещ укусил подростка в кустарнике неподалеку от дома. Насекомое было обнаружено вечером в волосистой части головы. В медицинском учреждении клеща сняли и ввели пострадавшей иммуноглобулин. Сообщается, что девочка не была привита от клещевого энцефалита.

По информации Роспотребнадзора, в Новосибирской области зафиксированы случаи укусов клещей у трех детей и одного взрослого. Первый случай зарегистрирован 16 марта в Заельцовском районе. Позднее укусы клещей выявили у детей в Ордынском и Куйбышевском районах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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