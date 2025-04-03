График майских праздников опубликовали в Новосибирске

В 2025 году россиян ждут две серии длинных выходных: с 1 по 4 мая в честь Первомая и с 8 по 11 мая на День Победы.

Первомайские выходные продлятся в период с 1 по 4 мая, а 30 апреля станет сокращенным рабочим днем. Дополнительный выходной 2 мая получился из-за переноса с 4 января.

День Победы в этом году особенный — 80-летний юбилей. 7 мая будет сокращенным рабочим днем, а с 8 по 11 мая страна вновь отдыхает. Четыре выходных подряд стали возможны благодаря переносу с 23 февраля.

Как сообщает портал Atas.info, в связи с большим количеством майских праздников, эксперты не советуют брать отпуск между праздничными выходными — это невыгодно из-за возможного роста цен на отдых и развлечения.

Напомним, что в Новосибирске назван аномально жаркий апрель с температурой свыше +30 градусов