Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о возможном завершении СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью телеканала ОТС поделился мнением о возможном завершении специальной военной операции в 2025 году. Об этом пишет портал МК в Новосибирске.

Он отметил, что Минские соглашения использовались для затягивания времени, вооружения Украины и разжигания русофобии, что привело к началу СВО в 2022 году. Травников также подчеркнул, что противники России рассчитывали на её поражение, однако внутреннее сплочение, укрепление экономики и военные успехи дали России дипломатические достижения.

Глава региона сообщил, что Россия готова к перемирию, но только на своих условиях. Он также выразил уверенность, что освобождение конституционных территорий возможно в 2025 году, однако для этого необходимо продолжать сложную боевую работу и поддерживать единство в тылу.

"Что касается собственно специальной военной операции. Да, я считаю, что вполне возможно в течение 2025 года освободить наши конституционные регионы, хотя мы понимаем, что от наших бойцов требуется продолжение этой сложной, очень сложной боевой работы и для выполнения этой задачи даже в режиме перемирия требуется охранять наши новые рубежи", — отметил губернатор НСО.

Напомним, что более 700 заявок поступило на участие в проекте «Герои НовоСибири» в Новосибирской области