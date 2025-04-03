Губернатор Травников рассказал о строительстве ГПЧ-поликлиник в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал текущую ситуацию с поликлиниками, строящимися в рамках ГЧП-соглашений в Новосибирске.

На сегодняшний день три поликлиники получили разрешение на ввод в эксплуатацию, однако прием пациентов пока не начат. Для начала их работы необходимо пройти процедуру лицензирования в соответствии с законодательными требованиями.

Строительство еще двух объектов продолжается, однако их будущее остается неопределенным. По словам Травникова, темпы работ на этих стройплощадках «практически нулевые». Одной из основных причин таких задержек является высокая ключевая ставка Центробанка, что делает взятие кредитов для подрядчиков экономически нецелесообразным.

Тем не менее, губернатор выразил надежду, что в будущем все поликлиники, построенные по концессионным соглашениям, начнут работать, хотя конкретных сроков их открытия он пока не назвал.