Индекс качества городской среды Новосибирска вырос на 38,5% за семь лет

За последние семь лет индекс качества городской среды Новосибирска увеличился на 38,5%.

Согласно данным Минстроя России и портала ДОМ.РФ, в 2024 году показатель города составил 223 балла, тогда как в 2018 году он был на уровне 161 балла.

Расчёты проводились для 1116 населённых пунктов. В 2018 году Новосибирск преодолел 50% от максимального возможного значения индекса (360 баллов) только в категории «Общегородское пространство». Сейчас все шесть категорий (озеленение, деловая и социальная инфраструктуры, улично-дорожная сеть, жильё и общегородское пространство) вошли в «зелёную зону».

Среди крупных городов с условно комфортным климатом наибольший индекс зафиксирован в Москве (312 баллов), Санкт-Петербурге (283) и Казани (254).