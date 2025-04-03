Мобилизуют женщин? В Новосибирске эксперт объяснил введение всеобщей воинской повинности

С началом весеннего призыва 1 апреля вновь поднимается вопрос о перспективах уклонения от службы в армии и последствиях для тех, кто будет пойман. О ключевых аспектах текущей призывной кампании рассказывает юрист Арман Нестеров.

Дважды в год, весной и осенью, Министерство обороны активизирует свою деятельность по призыву граждан. Многие молодые люди стремятся получить отсрочку или освобождение, другие же отправляются на службу, а некоторые получают повестки уже не в военкомат, а в следственные органы.

Несмотря на действующий указ о частичной мобилизации, позволяющий призывать резервистов, значительная часть населения по-прежнему защищена от призыва действующим законодательством. Студенты, депутаты, священнослужители, женщины – все они до сих пор могли рассчитывать на освобождение от срочной службы.

Однако, в будущем ситуация может измениться. Депутат Государственной Думы Виктор Соболев предложил ввести в России всеобщую воинскую обязанность.

Обязаны ли будут женщины служить в армии?

Конституция РФ устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина, не предусматривая исключений для каких-либо категорий.

Согласно действующим нормам, на воинском учете обязаны состоять все граждане, за исключением:

- Освобожденных от воинской обязанности (категория "Д");

- Проходящих военную службу;

- Женщин без военно-учетной специальности;

- Постоянно проживающих за рубежом (более 6 месяцев).

Ранее, от воинского учета освобождались лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, но теперь они приравнены к остальным военнообязанным.

Стоит отметить, что не все военнообязанные подлежат призыву на срочную службу. Отсрочку или освобождение могут получить резервисты, граждане с категориями годности "Г" или "В", студенты очной формы обучения, кандидаты наук и другие категории.

Однако, как следует из заявления Виктора Соболева, список граждан, подлежащих воинскому учету и призыву, может быть расширен. Депутат подчеркнул необходимость принятия закона о всеобщей воинской обязанности, чтобы обеспечить защиту страны всеми гражданами, независимо от их статуса, при условии соответствия требованиям по состоянию здоровья.

«Предложенная формулировка достаточно широка и пока не позволяет однозначно определить круг лиц, на которых может распространиться воинская обязанность. Тем не менее, буквальное толкование инициативы предполагает постановку на воинский учет всех граждан, включая женщин и лиц, постоянно проживающих за пределами России», — прокомментировал юрист Арман Нестеров в интервью Сиб.фм.

Последствия введения всеобщей воинской повинности

Идея всеобщей воинской повинности не нова в мировой истории. В Израиле и Северной Корее, например, служат все граждане, независимо от пола.

Однако, для современной России такой подход является беспрецедентным. Российское общество ориентировано на гражданскую жизнь, а экономика базируется на производстве и торговле, которые требуют участия мирного населения. Студенты получают отсрочку для получения образования и востребованной гражданской специальности, а родители имеют возможность воспитывать детей, не отрываясь от семьи ради службы.

«В связи с этим, введение всеобщей воинской повинности представляется маловероятным, поскольку дестабилизация общества может привести к более серьезным последствиям, чем сохранение существующего положения дел», – уточнил Нестеров.

Ранее эксперт заявлял, отправят ли новосибирцев на СВО во время весеннего призыва.