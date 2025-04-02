Стало известно, отправят ли новосибирцев на СВО во время весеннего призыва

Попадут ли новосибирцы в зону СВО в рамках весеннего призыва-2025?

По словам юриста по делам военных и мобилизованных Армана Нестерова, весенний призыв-2025 не связан с проведением СВО.

«Призывная кампания, которая началась 1 апреля 2025 года, не связана с мобилизацией и службой в зоне боевых действий. Срочники не будут направлены в пункты дислокации подразделений ВС РФ в Донецке, Луганске, Херсонской и Запорожской областях. Их направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России», – прокомментировал Арман Нестеров в интервью Сиб.фм.

Эксперт пояснил, что сейчас в зону СВО можно попасть только по контракту.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве с 1 апреля 2025 года, который продлится до 15 июля. В армию планируется отправить 160 000 граждан.

Ранее Сиб.фм писал о том, кто в Новосибирске может получить отсрочку во время весеннего призыва.