В Новосибирске эксперт заявил, кто получит отсрочку от призыва с 1 апреля

Когда начнётся весенний призыв и кто может получить отсрочку – рассказал юрист по делам военных Арман Нестеров.

С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Однако это не связано с пополнением рядов ВС РФ в зоне СВО.

«Весенний и осенний призывы являются регулярными мероприятиями, в рамках которых граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, достигшие призывного возраста, направляются для прохождения обязательной военной службы. Данный процесс регулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Старт призывной кампании предваряется указом Президента РФ. После получения повестки призывник обязан явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии, которая определяет категорию годности к службе и распределяет новобранцев по родам войск», – пояснил Сиб.фм юрист Арман Нестеров.

Эксперт уточнил, что законодательством предусмотрена возможность прохождения альтернативной гражданской службы, подразумевающей выполнение общественно полезной деятельности. Такая служба может быть предложена в медицинских учреждениях, домах престарелых и других социальных организациях. Альтернативная служба доступна гражданам, чьи убеждения или вероисповедание противоречат военной службе, а также представителям коренных малочисленных народов, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ.

В текущем году весенний призыв, как и в предыдущие годы, начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Жители сельской местности, занятые в посевных работах, освобождаются от весеннего призыва.

«Согласно статье 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», срок срочной службы составляет 12 месяцев, независимо от рода войск. Отсчет начинается с момента прибытия новобранца на сборный пункт и присвоения воинского звания. Продолжительность альтернативной службы составляет 21 месяц в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, и 18 месяцев в организациях, входящих в структуру Вооруженных Сил РФ», — уточнил юрист.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена по различным основаниям, включая состояние здоровья, обучение, уход за больным родственником, наличие ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет или двоих детей. Кроме того, отсрочка предоставляется при наличии беременной жены (срок не менее 22 недель), отцам-одиночкам и избранным депутатам. Для получения отсрочки необходимо предоставить в призывную комиссию подтверждающие документы, пояснил эксперт.

«По результатам медицинского освидетельствования призывникам присваивается одна из пяти категорий годности: "А" (годен), "Б" (годен с незначительными ограничениями), "В" (ограниченно годен), "Г" (временно не годен) и "Д" (не годен). Категория "Д" освобождает от службы даже в период военных действий. Существует обширный перечень заболеваний, освобождающих от военной службы, включая психические расстройства, серьезные нарушения зрения, гипертонию, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, ВИЧ, эпилепсию, астму, сколиоз, ожирение и плоскостопие», — говорит Арман Нестеров.

Освобождаются от службы граждане с непогашенной или условной судимостью, сотрудники МЧС, МВД и ФСБ (на период работы в этих структурах), лица с ученой степенью, предусмотренной государственной системой аттестации, а также имеющие прямых родственников, погибших при прохождении военной службы.

Граждане ставятся на воинский учет по достижении 17 лет. В период призыва они получают повестки из военкомата с требованием явиться на призывную комиссию. После успешного прохождения медкомиссии новобранцы направляются на сборный пункт, где им выдают обмундирование, проводят дактилоскопическую регистрацию, присваивают воинское звание и выдают жетон с личным номером, после чего отправляют в воинскую часть.

«Неявка в военкомат по повестке является нарушением законодательства РФ. Уклонение от воинской службы влечет за собой уголовную ответственность по статье 328 УК РФ, предусматривающую штраф или принудительные работы. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет. С октября 2023 года штраф за неявку в военкомат по повестке составляет от 10 000 до 30 000 рублей», — добавил юрист.

Ранее Сиб.фм писал о правилах весеннего призыва в 2025 году.