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Из-за крушения самолета в Иркутской области 210 домов остались без света

Фото: freepik

В Иркутской области 210 домов остались без света после крушения самолета.

В Иркутской области 210 домов и три социально значимых объекта остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, который задел линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Известно, что инцидент произошел во время планового полета — экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии стала техническая неисправность.

На месте работают специалисты, восстанавливающие электроснабжение, восстановление ожидается до утра.

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Валерия Митрохина
Журналист

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