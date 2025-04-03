Из-за крушения самолета в Иркутской области 210 домов остались без света

В Иркутской области 210 домов остались без света после крушения самолета.

В Иркутской области 210 домов и три социально значимых объекта остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, который задел линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Известно, что инцидент произошел во время планового полета — экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии стала техническая неисправность.

На месте работают специалисты, восстанавливающие электроснабжение, восстановление ожидается до утра.