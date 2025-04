Сибирь вместо Европы: во время акции партии «Новые люди» новосибирцы обменяли западную одежду на местные бренды

Обменять старую одежду от западных брендов на новую от российских производителей — такая возможность появилась у посетителей новосибирского ТЦ «Ройял парк». Здесь прошла акция «Меняй на российское», которую организовала партия «Новые люди». Главная цель — привлечь внимание к местным брендам и поддержать их.

«Наши предприятия за последние несколько лет совершили настоящий прорыв. Одежда, которую производят в Сибири, уже во многом лучше вещей западных брендов. Сегодня у каждого есть возможность избавиться от старых надоевших вещей и обновить гардероб одеждой от местных производителей. Мы за честную конкуренцию. Но при этом считаем, что в первую очередь нужно поддержать наших производителей, которые составляют фундамент российской экономики. Россия — не проходной двор для западных компаний. Нам нужно своё сильное производство. В сфере производства одежды у нас уже есть компании, которые опережают западные. Этот опыт нужно распространить на другие отрасли», — рассказывает депутат заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

К акции «Меняй на российское» присоединились 11 сибирских брендов: Pastel, I’m from Siberia, Shmotkin7, Megalodonco, Svetlana Shpadyreva, MASS MIDAS, Natasha Nikolaeva, MAGGIO, Actrice brand, My joy и One Soul. Они предоставили более ста вещей, которые можно было обменять на продукцию компаний, покинувших Россию. Эту собранную в ходе мероприятия б/у одежду западного производства отправят на переработку.

Ранее по поводу возможного возвращения иностранных компаний высказался депутат Госдумы, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он уверен, что такое возвращение не должно быть бесплатным. Полученные средства при этом направят на поддержку российских производителей.

«C началом СВО треть западных компаний ушли — предали своих покупателей, уволили сотрудников и хлопнули дверью. Их место заняли наши предприниматели. Рискнули, взяли кредиты, построили заводы и делают товары не хуже западных. В отраслях, где мы ещё не заместили импорт — возврат возможен. Но не бесплатно. Хотят вернуться — пусть платят. А компании, которые ушли и финансировали ВСУ, не вернутся никогда. «Новые люди» уже внесли такой закон в Госдуму», — говорит лидер партии Алексей Нечаев.