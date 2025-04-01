Опубликованы кадры крокодила в реке Обь

Кадры крокодила в реке Обь напугали новосибирцев.

1 апреля в Telegram-канале Город54 были опубликованы кадры пресмыкающегося. На фото крокодил якобы выплывает на поверхность реки.

«Ужас, что происходит. В Оби обнаружен крокодил. Как он появился в Новосибирске? Не могу поверить в случившееся», — пишет автор поста, который опубликовал телеграм-канал Город54.

Стоит отметить, что информация оказалась первоапрельской шуткой. На самом деле в Оби не было обнаружено опасного животного.

По словам биолога Александра Свиридова, это невозможно в условиях сибирского климата. Крокодилы не способны переносить холодные температуры. Для их жизнедеятельности вода должна быть не ниже +12 градусов.

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