82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 08:23
пробки
5/10
погода
+2.9°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 08:23
пробки
5/10
погода
+2.9°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
сегодня 07:15
общество

Опубликованы кадры крокодила в реке Обь

Фото: Telegram-канал

Кадры крокодила в реке Обь напугали новосибирцев.

1 апреля в Telegram-канале Город54 были опубликованы кадры пресмыкающегося. На фото крокодил якобы выплывает на поверхность реки.

«Ужас, что происходит. В Оби обнаружен крокодил. Как он появился в Новосибирске? Не могу поверить в случившееся», — пишет автор поста, который опубликовал телеграм-канал Город54.

Стоит отметить, что информация оказалась первоапрельской шуткой. На самом деле в Оби не было обнаружено опасного животного.

По словам биолога Александра Свиридова, это невозможно в условиях сибирского климата. Крокодилы не способны переносить холодные температуры. Для их жизнедеятельности вода должна быть не ниже +12 градусов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что житель Новосибирска поймал трех огромных щук поймал у Димитровского моста

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в