В Новосибирске опубликовали экстренное предупреждение о порывах ветра до 23 м/с

В Новосибирской области 5 апреля ожидается усиление ветра, который может достигать скорости 18-23 метров в секунду, а местами — и 25 метров в секунду и более.
Это создаст угрозу повреждения линий связи и электропередач, а также приведет к возможному падению деревьев и конструкций, а также срыву кровель с зданий.
МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать осторожность в условиях сильного ветра:
• Будьте внимательны на улице;
• Не стойте и не паркуйте автомобили под слабо укрепленными конструкциями и старыми деревьями;
• Не разрешайте детям гулять без присмотра;
• При использовании газа проверьте работу дымоходов и вентиляционных каналов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно позвонить по номеру 112.