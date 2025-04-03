В Новосибирске опубликовали экстренное предупреждение о порывах ветра до 23 м/с

В Новосибирской области 5 апреля ожидается усиление ветра, который может достигать скорости 18-23 метров в секунду, а местами — и 25 метров в секунду и более.

Это создаст угрозу повреждения линий связи и электропередач, а также приведет к возможному падению деревьев и конструкций, а также срыву кровель с зданий.

МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать осторожность в условиях сильного ветра:

• Будьте внимательны на улице;

• Не стойте и не паркуйте автомобили под слабо укрепленными конструкциями и старыми деревьями;

• Не разрешайте детям гулять без присмотра;

• При использовании газа проверьте работу дымоходов и вентиляционных каналов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно позвонить по номеру 112.