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общество

Паводки в Новосибирской области размыли дороги в восьми районах

Фото: Сиб.фм

Весенний паводок привёл к разрушению дорог в восьми районах Новосибирской области.

Талые воды затопили основные трассы и привели к размыву дорожного полотна. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ордынском, Искитимском и Мошковском районах. Под водой оказались дороги, ведущие в Раздольный, Алексеевку и Шипуново. В Чулымском районе прорвало дамбу на реке Карасук.

С 1 апреля начали появляться новые подтопленные участки. Вода размывает трассу Сузун—Битки, затопила дорогу Новосилиш—Октябрьский, а также перекрыла проезд в районе Карасево.

Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий и восстановлению проездов.

Напомним, что в Новосибирске назван аномально жаркий апрель с температурой свыше +30 ℃

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Валерия Митрохина
Журналист

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