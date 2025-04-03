В Новосибирске на предприятии нашли тело человека

Инцидент произошёл в марте 2025 года.

В пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия» сообщили о ЧП на одном из предприятий в Новосибирске, где охранник обнаружил тело человека.

Инцидент произошёл в марте 2025 года. Предполагается, что смерть была следствием самоубийства. Других подробностей не раскрывается.

В течение первого месяца весны охранники на постах физической охраны в Новосибирской области предотвратили 44 правонарушения, включая обнаружение нетрезвых сотрудников, нарушения санитарных норм и правил перемещения товарно-материальных ценностей, случаи хулиганства, сна на рабочем месте и несоблюдение пропускного режима.