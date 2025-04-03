В Новосибирске местный житель Новосибирска получил 24 тыс спам-звонков за год

Жителю Новосибирска за год поступило 24 000 спам-звонков.

Жителю Новосибирска за 2024 год поступило рекордное количество спам-звонков — 24 тысячи, в среднем 65 в день. По словам экспертов, все попытки были заблокированы.

«У нас зарегистрирован такой вопиющий случай: зарегистрировано 24 тысячи попытки дозвона на номер одного абонента. Это спам-звонки. Мы еще специально с коллегами обратились к нашему подразделению, которое занимается Big Data, и говорим: давайте проверим. Может это какая-то ошибка? Нет, это не ошибка, именно 24 тысячи звонков», – об этом рассказал директор филиала ПАО МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов для портала BFM-Новосибирск.

Уточняется, что сотовые операторы формируют базы номеров спамеров на основе жалоб и открытых источников. Значительная часть таких звонков поступает от мошенников и коллекторов. В 2024 году число звонков от мошенников выросло на 30%.

Напомним, что в Новосибирске мошенники запугивают местных жителей сообщениями о смерти