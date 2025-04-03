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общество

В Новосибирске таможенники Толмачёво изъяли 15 единиц оружия у пассажиров

Фото: Сиб.фм

Таможенники аэропорта Толмачёво нашли и изъяли 15 единиц оружия в багаже пассажиров.

С начала 2025 года в багаже авиапутешественников нашли восемь кастетов и пять электрошокеров. Чаще всего подобные предметы привозят из Таиланда и Средней Азии как сувениры.

По правилам ЕАЭС ввоз кастетов, дубинок, сюрикенов и электрошокеров запрещён, а холодное оружие требует специального разрешения. За три месяца новосибирская таможня возбудила 20 административных дел за нарушения этих требований.

Напомним, что в Новосибирске таможенники изъяли 93 коралла у туриста из ОАЭ

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Валерия Митрохина
Журналист

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