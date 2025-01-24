Новосибирцам рассказали, как сэкономить бензин в морозы

Сезонные проблемы с автомобилями из года в год портят не только настроение сибиряков, но и жизнь в целом.

Согласно статистике, основными зимними проблемами новосибирских автолюбителей являются примерзшие двери, запотевшие стекла, пробуксовка на льду и повышенный расход топлива. Эксперты пояснили как с этим бороться.

1. Держите уровень запаса топлива на половине бака – это защитит от поломок бензонасос из-за большого количества конденсата.

2. Особый старт — переключитесь на специальный режим (обозначен цифрой 2 либо буквами L, S или W). В случае с механической коробкой передач, включите вторую скорость.

3. При движении по льду, не отпускайте газ и не катитесь на нейтральной передаче. Просто тормозите двигателем, но плавно (понемногу нажимайте на педаль тормоза несколько раз).

4. Держите в багажнике лопату.

5. Снег и грязь с фар, стоп-сигналов, поворотников, габаритных огней счищайте ежедневно.

6. При ночной парковке на улице после остановки двигателя откройте двери или окна. Так температура в салоне упадет, а на стеклах не образуется конденсат.

7. Почаще смазывайте замки и уплотнители специальной силиконовой смазкой.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал, как подготовить автомобиль к зиме.