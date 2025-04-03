Подсветка Бугринского моста в Новосибирске будет подключена

Подключат ли подсветку Бугринского моста в Новосибирске — ответил губернатор.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что подсветка Бугринского моста будет восстановлена. Об этом он рассказал во время интервью на телеканале ОТС.

Известно, что 2015 году подсветка была отключена из-за поломки, однако в будущем это одно из самых красивых сооружений города обязательно засветится.

«Новосибирску есть куда развиваться в части художественной подсветки зданий и сооружений. Несколько лет назад даже не было подсветки на Новый год. Сейчас уже ярко светится. Еще много объектов, которые можно подсветить. Мы недавно обсуждали это с мэрией», — процитировал губернатора портал АиФ-Новосибирск.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников рассказал о возможном завершении СВО