«Я сам в шоке». Под Новосибирском обвиняемый в гибели второклассника в ДТП расплакался в суде

72-летний пенсионер Владимир Романов, обвиняемый в смерти 8-летнего мальчика, попросил прощение у родных погибшего и расплакался.

Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм из зала Бердского городского суда.

«Я виноват. Простите меня. Для меня это шок», – заявил обвиняемый и расплакался.

Дедушка погибшего мальчика эмоционально отреагировал на это.

«Где твоя честь, офицер. Зацепил мальчика и протащил, теперь просишь прощение», – говорит Виктор Писарев.

Обвиняемый просит не заключать его под стражу ссылаясь на то, что у него жена инвалид второй группы. Также Романов пояснил, что является пенсионером. Детей у него нет. Он военнообязанный в резерве.

Прокурор настаивает на мере пресечения в виде двух месяцев заключения в СИЗО.

Напомним, трагедия произошла 1 апреля в Бердске. Водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребёнок скончался на месте.